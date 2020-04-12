Москва, , 08:38 — REGNUM Специально для российских инженерных войск разработан спецавтомобиль групп разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363, первая партия в пять машин поступит на вооружение уже к середине июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Спецоборудование САГР представлено кузовом-капсулой, контейнером для перевозки средств взрывания, специальным стеллажом для взрывоопасных предметов (ВОП), одеяло для локализации взрыва и т.д.

Также на борту САГР находится дополнительное оборудование: шанцевый инструмент, болторез, ленты ограждения, носилки для переноски ВОП, тренога-штатив с лебедкой грузоподъёмностью 250 кг, ручные фонари и групповая аптечка первой помощи.

Личный состав подвижной группы разминирования с помощью САГР будет способен быстрее и эффективнее обезвреживать и перевозить к точке уничтожения взрывоопасные предметы.