Пекин, , 08:34 — REGNUM Китайская компания Baoneng Group в течение 2020 представит кроссовер Qoros 7. Об этом сообщает SpeedMe.

Журналисты отмечают, что новый кроссовер, по планам автокомпании, должен стать флагманской моделью марки. Авто имеет матричную оптику, а также оснащено радарами и лидарами. Внутри модели появится цифровая «приборка», планшетоориентированный дисплей мультимедиа и двуспицевое рулевое колесо.

Длина новинки составляет 4679 мм, а размер колесной базы равен 2720 мм. Линейка моторов автомобиля будет состоять из бензиновых турбированных «четвёрок» мощностью 204 л. с. объёмом 1,6 л и производительностью 231 л. с. объёмом 1.8 л. Полный привод у кроссовера отсутствует.

Напомним, первый автомобиль бренда Qoros появился в 2013 году. Им стал седан Qoros 3. Позже был выпущен кроссовер Qoros 5. Однако оба автомобиля марки остались невостребованными у покупателей.

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