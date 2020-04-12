Амстердам, , 08:19 — REGNUM Полиция Нидерландов заблокировала в апреле 15 сервисов для организации DDoS-атак, сообщает ZDNet.

DDoS-сервисы создаются злоумышленниками для продажи соответствующих услуг по атаке на веб-сайты и другую интернет-инфраструктуру. Такие хакерские атаки позволяют доводить системы до отказа, делая их недоступными для обычных пользователей.

Проведённая акция по блокированию 15 DDoS-сервисов стала крупнейшим шагом полиции Нидерландов по борьбе с этим видом киберпреступности. В полиции не назвали конкретные заблокированные сервисы, но отметили, что операция проводилась в сотрудничестве с Европолом, Интерполом, ФБР и веб-хостинговыми компаниями.

Также в полиции Нидерландов рассказали, что в конце марта в стране был задержан 19-летний житель Бреды. Молодой человек был арестован по подозрению в организации DDoS-атак на правительственные сайты MijnOverheid. nl и Overheid.nl.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты «Лаборатории Касперского» представили отчёт, показавший, что в последнем квартале 2019 года количество зафиксированных DDoS-атак выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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