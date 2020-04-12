Нур-Султан, , 08:07 — REGNUM Соглашение о модернизации первой стартовой площадки космодрома «Байконур» («Гагаринский старт») между Россией, Казахстаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами будет подписано в конце 2020 года, сообщили 12 апреля в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«На сегодняшний день сторонами совместно подготовлен проект соглашения, который в данный момент дорабатывается с учетом предложений заинтересованных государственных органов сторон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма затрат по проекту в настоящее время оценивается в $87 млн (6,3 млрд рублей). Каждая из сторон планирует вложить в реализацию проекта по $29 млн (2,1 млрд рублей).

В ходе реконструкции «Гагаринского старта» аналоговые системы будут заменены на цифровые, модернизировано технологическое оборудование, проведены соответствующие строительно-монтажные работы.

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Площадка №1 («Гагаринский старт») — самая старая пусковая площадка космодрома «Байконур», с которой 12 апреля 1961 года отправился корабль «Восток» с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту.

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