Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Facebook добавит в мобильное приложение социальной сети опцию отключения большинства уведомлений, сообщается в блоге компании.

Новый «тихий режим» позволит отключать на неопределённое время push-уведомления. Этот режим можно будет активировать вручную или установить активацию по заданному расписанию.

«Поскольку мы все приспосабливаемся к новым условиям и не выходим из дома, может быть полезно установить границы того, как вы проводите время в Интернете. Это поможет сосредоточиться на своей семье и друзьях, спать без отвлекающих факторов или управлять тем, как вы проводите время дома. У нас есть инструменты, которые помогут вам найти правильный баланс в том, как вы используете Facebook», — прокомментировали в Facebook.

Новый режим появится в iOS-версии приложения в апреле, а в Android-версии — в мае. Вместе с ним будет добавлены настройки ленты, которые помогут выбрать тип отображаемых новостей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Facebook представила ПК-версию приложения Messenger из-за выросшего спроса на сервисы удалённой связи.