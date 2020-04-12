Москва, , 07:49 — REGNUM Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин дал ответ на советы бизнесмена из США Илона Маска 11 апреля на своей странице в Twitter.

Рогозин заявил, что все указания по решению проблем нашей ракетно-космической отрасли он получил на совещании с президентом России Владимиром Путиным и в указаниях из США не нуждается. Также глава Роскосмоса отметил «цинизм и лицемерие наших оппонентов», когда вместо честной конкуренции они требуют введения санкций против нас санкции и демпингуют. В случае же вопросов о реальной цене пуска «краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень».

Ранее Рогозин пообещал снизить цену пусковых услуг более чем на 30% для усиления позиций на международном рынке в ответ на демпинг компаний США. Удешевление пусков планируется получить за счёт уменьшения непроизводственных расходов и повышения операционной эффективности предприятия.

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