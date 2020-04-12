Хоторн, США, , 07:33 — REGNUM Бизнесмен из США Илон Маск считает, что российским конструкторам следует бы разработать ракеты-носители с возможностью повторного использования, такое заявление он слелал 11 апреля в Twitter.

Маск считает, что в России талантливые инженеры, однако им следует поставить своей целью многоразовое использование носителей, иначе «успех невозможен». Он полагает, что будущее за повторным использованием техники.

Ранее Маск писал в Twitter, что ракеты его компании SpaceX на 80% многоразовые, а российские не предназначены для использования повторно.