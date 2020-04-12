Вашингтон, , 07:27 — REGNUM В первом квартале 2020 года на глобальном рынке поставлено 53,7 млн настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

По оценкам экспертов Canalys, по отношению к аналогичному периоду предыдущего года поставки персональных компьютеров сократились на 8%. В отчёте отмечается, что вспышка коронавируса привела к повышению спроса на компьютеры, так как многие предприятия были вынуждены организовать рабочий процесс в удалённом режиме. Однако пандемия также привела к сокращению спроса — остановка предприятий в Китае, а позже и в других странах, сильно ударила по цепочке поставок.

Лидером рынка осталась китайская компания Lenovo, поставившая в первом квартале года 12,8 млн ПК. Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошли американские компании HP (11,7 млн), Dell (10,5 млн), Apple (3,2 млн) и тайваньский производитель Acer (3,1 млн). Среди лидеров нарастить поставки по отношению к предыдущему году смогла только компании Dell (на 1,1%). Сильнее всего — на 21% — упали поставки компьютеров Apple.

«По мерее того, как мы приближаемся ко второму кварталу, производственные ограничения в Китае ослабляются. Но резкий рост спроса на ПК вряд ли будет устойчивым, поэтому остальная часть года выглядит менее позитивно», — отметил аналитик Canalys Ишан Датт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Dell отозвала свой прогноз на 2021 финансовый год из-за невозможности оценить последствия вспышки коронавируса.

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