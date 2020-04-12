Вашингтон, 12 апреля 2020, 06:06 — REGNUM Подвижные грунтовые ракетные комплексы являются «визитной карточкой России» и одним из самых грозных видов российских вооружений, пишет военный обозреватель Калеб Ларсон на страницах издания The National Interest.
В статье «Российские мобильные ракеты: главное оружие Путина» автор отмечает, что передвижные комплексы в отличие от ракет шахтного базирования хуже защищены, но обладают мобильностью, что создаёт дополнительное преимущество.
Другим преимуществом комплекса являются ракеты, которыми оснащаются комплексы. По словам Ларсона, Россия обладает несколькими версиями ракеты «Точка», разработанной в 1975 году. Она может оснащаться противотанковыми, противорадиолокационными и противопехотными боеголовками, а также боевыми частями для повреждения взлетно-посадочной полосы.
«Есть и специальная ядерная головная часть мощностью 10 или 100 килотонн», — отметил Ларсон.
Сейчас на смену «Точке» приходит «Искандер», у которого больше дальность пуска и более мощная боевая часть. Для наведения ракеты на цель используется система ГЛОНАСС, а также инерциальная система и РЛС для слежения за рельефом местности.
Читайте также: Успешный «Тополь». Российские РВСН поразили учебную цель в Казахстане
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) — ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, в котором подвижные пусковые установки с ракетами могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью.