Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Подвижные грунтовые ракетные комплексы являются «визитной карточкой России» и одним из самых грозных видов российских вооружений, пишет военный обозреватель Калеб Ларсон на страницах издания The National Interest.

В статье «Российские мобильные ракеты: главное оружие Путина» автор отмечает, что передвижные комплексы в отличие от ракет шахтного базирования хуже защищены, но обладают мобильностью, что создаёт дополнительное преимущество.

пишет Калеб Ларсон. «Тягач, используемый для перемещения ракетной системы, является амфибией и способен передвигаться как на бездорожье, так и по воде. Комплекс быстро готовится к запуску — всего 16 минут, имеет двухминутный интервал между пусками ракет и может перезаряжаться примерно 20 минут. Он также оснащён системой фильтрации воздуха, которая защищает экипаж из трех человек от ядерной, биологической и химической угроз»,

Другим преимуществом комплекса являются ракеты, которыми оснащаются комплексы. По словам Ларсона, Россия обладает несколькими версиями ракеты «Точка», разработанной в 1975 году. Она может оснащаться противотанковыми, противорадиолокационными и противопехотными боеголовками, а также боевыми частями для повреждения взлетно-посадочной полосы.

«Есть и специальная ядерная головная часть мощностью 10 или 100 килотонн», — отметил Ларсон.

Сейчас на смену «Точке» приходит «Искандер», у которого больше дальность пуска и более мощная боевая часть. Для наведения ракеты на цель используется система ГЛОНАСС, а также инерциальная система и РЛС для слежения за рельефом местности.

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) — ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, в котором подвижные пусковые установки с ракетами могут передвигаться по низкокатегорийным дорогам или по бездорожью.