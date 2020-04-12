Москва, , 02:00 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Twitter испытывают на себе пользователи в ряде стран мира, 12 апреля сообщает специализированный портал Downdetector.

Больше всего сообщений о проблемах поступает из Великобритании, США и Испании. В некоторых городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске — также отмечаются неполадки при использовании сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдались сбои у жителей США, Великобритании, Австрии, Японии и Бразилии.

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