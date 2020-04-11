Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Разработчики фреймворка Bootstrap откажутся от поддержки браузера Internet Explorer в следующем обновлении, сообщает ZDNet.

Набор инструментов для создания сайтов и приложений Bootstrap первоначально разрабатывался как внутренняя библиотека компании Twitter. В 2011 году Bootstrap стала платформой с открытым кодом. По оценкам W3Techs, различные библиотеки Bootstrap используются на 20,4% интернет-сайтов.

Один из разработчиков Bootstrap Марк Отто заявил, что команда приняла решение отказаться от поддержки браузеров Internet Explorer версий 10 и 11. Поддержка будет прекращена в выпуске Bootstrap v5, который будет представлен в конце 2020 года. Отто посоветовал всем разработчика, которым нужно обслуживать пользователей браузеров Internet Explorer, не обновлять платформу Bootstrap.

Последняя стабильная версия интернет-браузера Internet Explorer 11 американской компании Microsoft была выпущена в апреле 2014 года. В 2015 году Microsoft представила новый браузер — Edge.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года специалист по кибербезопасности Microsoft Крис Джексон призвал отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию. Эксперт объяснил, что в настоящее время большинство разработчиков не проверяет новые приложения на совместимость с этим браузером.

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