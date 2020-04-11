Пекин, , 15:53 — REGNUM Электрические миникары Baojun E300 и E300 Plus, разработанные совместным предприятием SAIC-GM-Wuling (SAIC Motor, General Motors и Liuzhou Wuling Motors Co.), могут оснащаться тремя и даже четырьмя посадочными местами. Об этом сообщается на сайте MediaGM.

Автопроизводитель создал очень компактные электромобили. Их длина равна 2 625 мм, а колёсная база составляет всего 1 750 мм. Ширина моделей — 1 647 мм, высота — 1 588 мм.

Уместить второй ряд кресел удалось за счет пространства в багажном отделении. Ещё одним оригинальным решением специалистов компании стало объединение мультимедийной системы и «приборки» в один дисплей, который размещён за рулём.

Модель E300 будет снабжаться электромотором с мощностью 39 л. с., а производительность модели E300 Plus достигнет 55 л. с.

Что же касается запаса хода, то он для E300 составит 260 км, а для E300 Plus — 305 км.

Напомним, китайская компания FAW Car Company разрабатывает новый премиальный электрокар под маркой Hongqi (в переводе означает «красное знамя») похожий на 21-ую «Волгу».

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