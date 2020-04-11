Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Американская компания-разработчик видеоигр Valve Corporation получила патент на новый геймпад. Патент опубликован на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Описываемое в патенте устройство называется «Ручной контроллер со сменными блоками управления». Представленное в заявке изображение очень напоминает снятый с производства геймпад Steam Controller. Главной особенностью нового геймпада является возможность замены кнопки-крестовины на аналоговый стик.

Компания Valve представила геймпад Steam Controller в 2015 году. Производство этих контроллеров было прекращено в ноябре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Valve изменила систему автоматического обновления игр в клиенте Steam из-за выросшей нагрузки.

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