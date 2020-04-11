Москва, , 14:44 — REGNUM Специалисты холдинга «Швабе» создали опытный образец автоматизированного комплекса для непрерывного контроля физико-химических показателей воды, сообщает пресс-служба Ростеха.

Разработанный комплекс состоит из нескольких модулей, позволяющих непрерывно отслеживать уровень содержания металлов и органических веществ. Система позволяет автоматически отбирать и хранить пробы воды, а также передавать данные контролирующим ведомствам.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко сообщил, что этот комплекс разработан в рамках нацпроекта «Экология». Он отметил, что ранее подобное оборудование не производилось в России, при этом оно востребовано на многих отечественных предприятиях для контроля систем водоснабжения.

«Запуск серийного производства системы планируется в 2021 году», — добавил Евтушенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года холдинг «Росэлектроника» представил систему спутниковой связи для бесперебойного доступа к сети интернет в поездах дальнего следования.

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