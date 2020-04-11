Циндао, Китай, , 14:18 — REGNUM Компания Hisense запустит в продажу первый в мире смартфон с цветным дисплеем на электронных чернилах. Об этом сообщил сетевое издание iXBT со ссылками на китайские источники.

Как сообщают журналисты издания, представители Hisense подтвердили выход смартфона в Китае 23 апреля на конференции China Digital Cloud 2020. Особенностью новинки станет полноцветный экран E Ink. Ранее такие экраны применялись только в электронных книгах.

По данным компании, новые дисплеи будут иметь более высокую частоту обновления при отображении 4096 цветов. Преимуществами дисплея E Ink будет сверхнизкое потребление энергии и малая вредность для глаз.

Другие характеристики смартфона компания собирается представить на конференции.