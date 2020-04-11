Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Американская компания Rocket Lab успешно провела эксперимент по возврату первой ступени ракеты-носителя Electron. Видео с испытаний опубликовано на странице компании в социальной сети Twitter.

Испытание проводилось в открытом океане у берега Новой Зеландии. Первая ступень ракеты-носителя была сброшена с вертолёта, после чего сработала парашютная система. Позже ступень была подхвачена вторым вертолётом, который использовал специальный крюк для захвата.

«Electron уже открыл доступ к космосу для небольших спутников. Каждый шаг к повторному использованию ракеты-носителя предоставляет возможности более частых запусков для наших клиентов. Мы ждём дальнейшего развития этой технологии в 2020 году», — прокомментировал генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Компания Rocket Lab проводит запуски с помощью ракеты-носителя лёгкого класса собственной разработки Electron. Первый пуск этой ракеты в мае 2017 года оказался неудачным, однако позже компания провела ряд успешных запусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января компания Rocket Lab запустила со стартовой площадки на острове Махия в Новой Зеландии спутник Национального управления военно-космической разведки США.

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