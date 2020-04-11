Москва, , 14:04 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval будет производить модели H5, оснащённые специальной технологией защиты кузова от коррозии. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Сообщается, что для защиты авто от коррозии рама и подвеска будут покрываться специальным антикоррозийным воском. Кроме того, специальное антикоррозийное покрытие будет наноситься на днище модели, а для кузова будет использовано электрофоретическое покрытие.

В движение Haval H5 приводится либо двухлитровым мотором с мощностью 150 л. с., либо движком производительностью 177 л. с. такого же объёма. Агрегатироваться двигатели будут с 6-скоростной «механикой» и полным приводом.

Напомним, 8 апреля автокомпания Haval возобновила работу завода в Туле. По заверению представителей марки, на тульском предприятии принимают все необходимые меры безопасности в условиях пандемии коронавируса.

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