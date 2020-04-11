Купертино, США, , 13:56 — REGNUM В новой операционной системе смартфонов фирмы Apple iOS 14 появится функция запуска приложений без их установки на устройстве. Об этом сообщил ресурс 9to5mac, специализирующийся на информации о продукции компании Apple.

В сообщении указывается, что новая функция будет работать на основе API Clips. По данным источника издания, для запуска приложения потребуется соответствующий QR-код. Пользователь, отсканировавший этот код, сможет запустить приложение в отдельном окне, даже если оно не установлено.

В сообщении отмечается, что разработчики будут сами определять, какие возможности ПО из полноценного перечня будут предоставляться пользователю.

В Android аналогичная функция также присутствует. Она называется Slices.