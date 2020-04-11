Токио, , 13:44 — REGNUM Рестайлинговый кроссовер Nissan Kicks укомплектуют гибридной силовой установкой и полноприводной системой. Об этом сообщает издание Headlightmag.

Отмечается, что обновлённая модель не будет продаваться в России. По имеющейся информации, автомобиль появится сначала на авторынке Таиланда, а затем модель станут реализовывать в Японии.

В Индии подобная модель уже предлагается, однако она имеет другую платформу — B0 от Renault.

По сведениям издания, версии Nissan Kicks для Японии и Таиланда укомплектуют бензиновым мотором HR12DE 1.2 мощностью 79 «лошадей» и электрическим мотором EM57. Агрегат будет сочетаться с приводом 4×4.

Также новинка получила стильную решётку радиатора. Она сделала кроссовер визуально крупнее. Передние фонари стали уже и получили светодиодные элементы, а противотуманные фары вмонтированы в диффузоры вентиляции.

Ранее стало известно, что новый среднеразмерный пикап Nissan Frontier (NAVARA) оснастят более экономичным двигателем V6 рабочим объемом 3,8 л и модернизированным кузовом.

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