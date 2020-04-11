Пекин, , 13:37 — REGNUM Некоторые подробности разрабатываемой оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi опубликовали разработчики фирменной оболочки на портале IThome.

Специалисты сообщили, что в новой оболочке изменится отображение пустых страниц, анимация страниц и добавится новая иконка загрузок. Также будет унифицирован в различных приложениях стиль строки состояния.

Помимо этого, разрабатывается новый шрифт, который также станет одинаковым для всех приложений и самой оболочки MIUI 12.

Разработчики уточнили, что в новой оболочке появится общесистемный темный режим, обновленный графический интерфейс и системные звуки, а также другие улучшения.