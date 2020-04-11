Токио, , 13:27 — REGNUM Компактный кроссовер Toyota, построенный на платформе TNGA, оснастят приводом 4×4. Об этом сообщает издание Best Car.

По данным журналистов, кроссовер станет не просто вариацией Yaris с большим клиренсом, а будет отличаться от платформенного «донора» дизайном и габаритами. Размеры новинки составят 4170×1765×1555 мм, а расстояние между осями составит 2560 мм.

Автопроизводитель планирует собирать авто на французском заводе на одной линии с Yaris.

Компактный кроссовер обзаведётся двигателем рабочим объёмом 1,5 л производительностью 91 л. с., вместе с которым будет работать вариатор. Также в линейку агрегатов автомобиля войдёт гибридная силовая установка с электрическим мотором на задней оси.

Ожидается, что дебют машины состоится до конца 2020 года.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в марте 2020 года в РФ было куплено 12 587 машин компании Toyota, что на 36,5% больше, чем в марте 2019 года.

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