Лондон, , 13:25 — REGNUM Приложения типа «fleeceware», списывающие деньги пользователей после окончания пробного периода, обнаружили в магазине Apple App Store исследователи из британской компании Sophos, специализирующейся в технологиях информационной безопасности. Об этом они сообщили в новостном разделе на собственном сайте.

По данным специалистов, приложения загружены на устройства пользователей более 3,5 млн раз. Аналогичные приложения присутствуют и в магазине Google Play, но многие из них заблокированы Google.

В сообщении указывается, что в App Store найдены 32 приложения типа «fleeceware», взимающие не менее 30 долларов в месяц после завершения пробного периода даже в случае удаления программы с устройства.

Как отмечают эксперты компании, формально такое ПО не является мошенническим. Они не нарушают правила магазинов цифрового контента. Специалисты также подчеркивают, что удаление приложения с устройства пользователя не является для разработчиков ПО обязательным свидетельством отказа от подписки.