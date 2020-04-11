Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили в магазине приложений для iOS-устройств потенциально мошеннические программы нового типа. Об этом сообщает пресс-служба компании Sophos.

Сотрудники специализирующейся на информационной безопасности компании Sophos предложили для обозначения потенциально мошеннических программ нового типа термин «fleeceware». Такие приложения бесплатно устанавливаются на время пробного периода, по истечении которого с пользователей взимается плата за подписку.

В некоторых из этих приложений могут вообще отсутствовать полезные функции, что делает их мошенническими. Также в магазине приложений App Store они отображаются как «бесплатные», хотя являются таковыми только на время пробного периода.

Ранее эксперты Sophos обнаружили подобные программы и в магазине приложений для Android-устройств Play Store. Специалисты рекомендуют владельцам смартфонов регулярно проверять подписки в Play Store или App Store, чтобы не оплачивать подобные бесполезные приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года специалисты компании Trend Micro обнаружили в Play Store более трёх тысяч вредоносных приложений, маскирующихся под полезные программы для очистки системы от ненужных файлов.