Вашингтон, , 12:42 — REGNUM На марсоход Perseverance установлен малый винтокрылый летательный аппарат для проведения эксперимента на Марсе, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Лёгкий 1,8-килограммовый вертолёт Mars Helicopter Scout входит в состав миссии «Марс-2020». Он будет использоваться для изучения возможности полётов в условиях разряженной атмосферы Марса.

В NASA сообщают, что специалисты Лаборатории реактивного движения успешно установили вертолёт на марсоходе. Запуск миссии «Марс-2020» запланирован на июль-август 2020 года. Планируется, что марсоход этой миссии Perseverance совершит посадку в кратере Джезеро в феврале 2021 года. Вертолёт Mars Helicopter Scout отделится от марсохода через два месяца после посадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в NASA завершили испытания лётной модели вертолёта для миссии «Марс-2020». Планируется, что разработанный аппарат совершит на Марсе несколько коротких полётов продолжительностью около полутора минут. Максимальная высота, на которую будет подниматься вертолёт, составит около 5 метров.

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