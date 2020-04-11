Берлин, , 12:39 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует представить «заряженный» гибридный кроссовер T-Roc GTE. Об этом сообщается на сайте AutoCar.

Стоит отметить, что ранее уже состоялась премьера нескольких версий компактного кроссовера Volkswagen T-Roc. Автопроизводитель представил обычное исполнение модели, мощное авто T-Roc R и двухдверную модель в кузове кабриолет.

Теперь компания намерена создать исполнение GTE с плагин-гибридным агрегатом. Об этом заявил руководитель проекта автокомпании по электрифицированным моторам Каем Филипп. Он отметил, что платформа MQB дает возможность создать подобный автомобиль.

В случае если проект по созданию T-Roc GTE будет реализована, то модель получит 1,4-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который будет работать вместе с электромотором, 6-скоростным «автоматом» с двойным сцеплением и батареей на 13 кВт-ч.

Ранее компания Volkswagen разработала новую версию бюджетного кроссовера Jetta VS7 с гибридным агрегатом. Авто создано на платформе от модели Skoda Karoq.

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