Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 60 спутников Starlink назначен на 16 апреля, заявил представитель космических сил США Дуг Скисс, курирующий запуски с космического центра им. Кеннеди во Флориде. Об этом сообщает SpaceNews.

Ранее ВВС США из-за вспышки коронавируса отменили другой запуск с космодрома на мысе Канаверал. В конце апреля ракета Falcon 9 должна была вывести на околоземную орбиту навигационный спутник GPS III.

Представитель космических сил США Дуг Скисс заявил, что это решение не повлияет на запуск спутников Starlink. Он объяснил, что этот пуск является менее трудоёмким, поэтому его будет обслуживать меньшее количество специалистов.

«Мы уверены, что сможем выполнить запуск Starlink без ущерба для общественной безопасности», — заявил Шисс.

Компания SpaceX формирует группировку орбитальных спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время запущено 362 космических аппарата, планируется, что общий состав группировки превысит 12 тысяч спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Запуск прошёл в штатном режиме.

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