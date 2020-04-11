Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Американская компания Tesla уволит около половины своих сотрудников, обеспечивающих продажи и поставки электромобилей в США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в Tesla.

По данным издания, руководство Tesla предупредило сотрудников о предстоящем сокращении штата по электронной почте. Ранее из-за пандемии коронавируса компания приостановила производство электромобилей на основном предприятии в Калифорнии. Отмечается, что главным образом под сокращение попадут сотрудники в сфере продаж с должностями начального уровня и стажем работы в компании менее двух лет.

Издание добавляет, что на это решение могли повлиять и планы Tesla по переходу на электроны продажи. Ещё в феврале 2019 года основатель компании Илон Маск заявил, что большая часть электробилей Tesla будет продаваться через интернет. Позже он уточнил, что Tesla не будет закрывать крупные салоны с высокой посещаемостью.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Tesla сообщило, что с 13 апреля в компании будут уменьшены зарплаты сотрудников. У высших руководителей зарплата будет снижена на 30%, у глав подразделений — на 20%, у рядовых сотрудников — на 10%.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla планирует сократить зарплаты сотрудников почти на треть — СМИ