Токио, , 11:17 — REGNUM Обособленное подразделение Acura японского автопроизводителя Honda работает над созданием обновлённого седана Acura TLX Type S с мотором V6 производительностью более 300 л. с. Об этом сообщают на сайте Motor1.

По данным журналистов, новинка по своей сути является концептуальной версией модели TLX следующего поколения с тем же дизайном, дебют которой должен состояться уже в этом году.

Обновлённое авто имеет большое значение для бренда, ведь оно знаменует о возвращении высокопроизводительной S-версии. Новинка будет оснащаться недавно созданным агрегатом.

Текущая версия модели оснащена безнаддувным мотором V6 объёмом 3,5 л. Его производительность равна 290 л. с. Новый же агрегат получит трёхлитровый мотор с турбонаддувом, который обеспечит существенный прирост мощности. Новый движок авто будет сочетаться с приводом 4×4 с векторным регулированием крутящего момента.

Премьера высокопроизводительной версии седана планируется на начало 2021 года.

Ранее стало известно, что дилеры автокомпании Honda приступили к реализации в Китае обновлённого купеобразный кроссовера Honda Avancier.

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