Сеул, , 10:46 — REGNUM Компания Samsung объявила, что она закроект проект своего старого голосового помощника S Voice в июне 2020 года. Об этом 11 апреля сообщил портал Engadget.

Производитель разослал уведомление, в котором сообщил, что серверы S Voice будут отключены 1 июня 2020 года. В тексте также сообщается, что такие устройства, как Galaxy Watch, Galaxy Active и другие уже получили обновление с другим аналогичным сервисом — Bixby, а «умные» часы Gear S3 и Gear Sport получат его после того, как S Voice прекратит работу.

Samsung представила S Voice в 2012 году на Galaxy S III, в качестве конкурента Siri от Apple. В октябре 2016 года компания приобрела платформу Viv, которую создали разработчики Siri, а в марте 2017-го она представила нового голосового помощника Bixby.

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