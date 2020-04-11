Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Специалисты Google добавили встроенную клавиатуру со шрифтом Брайля в операционную систему Android, сообщает пресс-служба компании.

Встроенная электронная клавиатура основана на шрифте Брайля, в котором используется стандартная раскладка — каждая клавиша представляет собой одну из шести точек точек Брайля, позволяющих набрать любую букву или символ. В Google отметили, что на всех этапах разработки клавиатуры специалисты консультировались с постоянными пользователями шрифта Брайля.

Клавиатура Брайля добавлена во встроенное приложение TalkBack, она доступна на Android-устройствах с версией 5.0 или выше. Активация клавиатуры производится в разделе настроек «Специальные возможности». Пока встроенная клавиатура Брайля поддерживает только английский язык.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле группа учёных из США представила результаты исследования, показавшего, что для нормального чтения шрифта Брайя является достаточной высота точек в 0,18 мм.