Москва, , 10:16 — REGNUM Три ракеты-носителя «Протон-М» будут возвращены с космодрома «Байконур» в Центр им. Хруничева для устранения выявленных замечаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли.

По данным агентства, специалисты решили, что выявленные замечания к трём поставленным на космодром ракетам не могут быть устранены на месте. Отмечается, что два «Протона» уже отправлены производителю по железной дороге, позже будет возвращена и третья ракета-носитель. Ожидается, что первый запуск одной из этих ракет — носителей после устранения замечаний состоится в конце июля.

Напомним, первый в 2020 году запуск ракеты-носителя «Протон-М» был запланирован на 31 марта. Планировалось, что в этот день с космодрома «Байконур» стартует ракета с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». В ходе подготовительных работ на космодроме были выявлены некачественные комплектующие ракеты-носителя, из-за чего запуск был отменён.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Роскосмосе заявили, что технические неисправности в ракете-носителе «Протон-М» будут устранены непосредственно на космодроме «Байконур».

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