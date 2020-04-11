Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Министерство юстиции США и несколько других ведомств призвали Федеральную комиссию по связи США (FCC) отозвать лицензию на предоставление услуг связи у китайской компании China Telecom. Об этом сообщает CNBC.

В направленном в FCC обращении говорится, что предоставление услуг связи китайской компании на территории США является «неприемлемым риском» для национальной безопасности. В министерстве юстиции США, Госдепартаменте и других ведомствах заявляют, что компания China Telecom является «уязвимой для влияния и контроля» со стороны правительства Китая.

«Безопасность наших правительственных и профессиональных коммуникаций, а также наших самых конфиденциальных данных зависит от партнёров, которые должны разделять наши ценности и наши стремления к гуманизму. Сегодняшние действия — это всего лишь наш следующий шаг в обеспечении целостности американских телекоммуникационных систем», — прокомментировал обращение помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Компания China Telecom является китайской государственной телекоммуникационной корпорацией. В 2007 году FCC выдало дочернему подразделению China Telecom лицензию на предоставление услуг мобильной связи на территории США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте представители China Telecom заявили, что планируют построить 300 тысяч базовых станций 5G в Китае до конца 2020 года.