Берлин, , 09:37 — REGNUM Тюнеры из немецкого ателье JMS представили более агрессивную версию хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения. Об этом сообщает TopGear.

Внешность Golf 8 получила красные акценты, которые придают экстерьера авто более спортивным вид. Красные элементы имеются на переднем спойлере, расширяющимся примерно на три сантиметра переднем «фартуке» и тормозных колодках. Кроме того, по бокам машины размещены короткие «юбки», делающие профиль более агрессивным.

В автоателье отметили, что диффузор будет предлагаться покупателям без вырезов под выхлопные трубы. Это сделано для того, чтобы клиенты компании могли решить хотят ли они одинарные или двойные патрубки выхлопной системы.

Тюнеры также сменили стандартные колесные диски на 19-дюймовый комплект с шинами 225/35. Отдельно стоит отметить, что Golf имеет спиральную подвеску от KW, которая снижает высоту клиренса.

Напомним, автозаводы Volkswagen и Skoda в Калуге и Нижнем Новгороде из-за недостатка комплектующих были вынуждены продлить простой до 17 апреля текущего года.

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