Москва, , 09:18 — REGNUM Обслуживающие запуски с российскими ракетами-носителями специалисты Роскосмоса будут эвакуированы с космодрома «Куру» во французской Гвиане в конце апреля, заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

Охлопков сообщил, что на космодроме «Куру» осталась небольшая команда российских специалистов, которая приводит оборудование в безопасное состояние. Последней космодром покинет группа из 21 специалиста ЦЭНКИ и НПО им. Лавочкина.

«С 27 по 30 число [апреля] планируем эвакуацию этих расчетов домой на карантинные мероприятия», — подытожил глава ЦЭНКИ.

Напомним, 16 марта пусковые операции на космодроме «Куру» были приостановлены по решению правительства Франции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта чартерный рейсом космодром «Кругу» покинули 246 специалистов Роскосмоса.

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