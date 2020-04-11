Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Компания Microsoft не выпустит собственных двухэкранных устройств с Windows 10x в 2020 году, а также не будет поставлять эту версию операционной системы другим производителям, сообщает ZDNet со ссылкой на источники в Microsoft.

По данным портала, главный специалист по продуктам группы Microsoft Devices корпорации Microsoft Панос Панай заявил об этом на внутреннем совещании. Ранее ожидалось, что в конце 2020 года Microsoft выпустит новый двухэкранный смартфон Surface Duo с Windows 10x.

Отмечается, что задержка с выпуском новых двухэкранных устройств может быть связана с пандемией коронавируса, ударившей по цепочке поставок. Также в Microsoft пересматривают планы по развёртыванию Windows 10x — компания может запустить эту версию операционной системы для обычных мобильных устройств. В частности, устройства под новой системой смогут конкурировать с работающими под Chrome OS ноутбуками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Microsoft представила прототип смартфона Surface Duo с двумя экранами.