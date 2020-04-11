Берлин, , 08:24 — REGNUM Мощность самого производительной версии полноразмерного электрического седана BMW 7 Series составит 650 л. с. Об этом сообщает сайт Bmwblog.

Название авто неизвестно, но предполагается, что его назовут Mi7 или i7 M60. Агрегат автомобиля будет состоять по крайней мере из двух электромоторов. Их общая мощностью примерно на 50 л. с. превысит производительность нынешнего M760i с бензиновым мотором.

Последнее поколение BMW 7 Series оснастят большим аккумуляторным блоком на 100 кВт-ч, который обеспечит дальности хода электрокара в 644 км. Пока не сообщается, какое время потребуется батарее для полной зарядки, однако журналисты издания утверждают, что EV-установка электромобиля будет совместима с системами быстрой зарядки.

Также стоит отметить, что в линейке силовых агрегатов у нового авто не будет стандартного двигателя внутреннего сгорания.

Отмечается, что премьера новинки вряд ли состоится ранее 2022 года.

Напомним, в первом квартале текущего года в РФ было реализовано 10 880 новых автомобилей BMW — на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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