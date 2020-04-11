Москва, , 07:28 — REGNUM Руководство Роскосмоса рассматривает возможность проведения запусков с принадлежащего российской компании S7 Space плавучего космодрома «Морской старт». 11 апреля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письма госкорпорации, разосланные по предприятиям отрасли.

По данным агентства, предприятия Роскосмоса получили задание провести маркетинговый анализ в отношении услуг по запуску с плавучего космодрома. Требуется сравнить эффективность «Морского старта» с ракетными комплексами «Союз-5» на космодромах «Байконур» и «Восточный». Если запуски с плавучей платформы будут признаны экономически обоснованными, то они могут начаться с 2024 года.

Отмечается, что специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» должны оценить стоимость разработки и серийного производства ракеты «Союз-7» для запусков с плавучего космодрома. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) оценит стоимость ремонта «Морского старта», а также расходы на создание береговой инфраструктуры и обслуживание комплекса.

Напомним, космодром «Морской старт» был создам международным консорциумом для запуска ракет-носителей семейства «Зенит». В 2016 году плавучий космодром был приобретён российской компанией S7 Space. В 2019 году было принято решение о перебазировании морского космодрома из США в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 марта сборочно-командное судно Sea Launch Commander космодрома «Морской старт» прибыло в порт Славянка в Приморском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье