Купертино, США, , 05:43 — REGNUM Компании Apple и Google запускают создание технологии, которая поможет выявить, с кем контактировали люди, зараженные коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизах, распространённых компаниями.

Отмечается, что в процессе реализации проекта компании выпустят платформу для гаджетов на операционных системах Android и iOS, которая будет отслеживать контакты зараженных коронавирусом. При этом разработчики обещают соблюдать неприкосновенность личной жизни пользователей, а также их безопасность.

«Конфиденциальность, прозрачность и согласие имеют первостепенное значение», — объяснили разработчики.

Предполагается, что вся работа по проекту завершится через несколько месяцев.

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