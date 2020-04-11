Сан-Франциско, США, , 05:19 — REGNUM Популярный мессенджер Discord с функцией голосового общения улучшил встроеную систему шумоподавления при помощи искуственного интеллекта Krisp.ai. Об этом 11 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Компания представитела бета-версию новой разработки, которая при помощи технологии машинного обучения способна убирать различный фоновый шум, к которому, например, относятся даже хлопки или звуки, издаваемый громкой клавиатурой.

Автор статьи пишет, что проверял работу Krisp. ai следующим образом: он общался по голосовой связи шепотом и при этом особо рьяно набирал текст на своей механической клавиатуре. Результаты теста его вполне удовлетворили: он отчётливо слышал свой голос и при этом совсем не слышал звуков работы клавиш.

Ранее администрация сервиса сообщила, что из-за эпидемии коронавируса и проводимых в связи с ней карантинных мер в США число пользователей, ежедневно общающихся при помощи Discord, увеличилось на 50%. Кроме того, в два раза увеличилось число пользователей сервиса в Испании и Франции, а в Италии — в три раза.

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