Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Во всём мире в результате заражения новым коронавирусом скончались 100 376 человек. Об этом сообщает 10 апреля американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основании официальных данных.

Первое место по этому показателю занимает Италия, где на сегодняшний день скончались 18 849 человек. В США умерли 17 925 больных коронавирусом, в Испании — 15 970, во Франции — 12 210, в Великобритании — 8958.

Напомним, ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новым коронавирусом во всём мире заразились уже более 1,5 миллиона человек.

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