Москва, , 16:48 — REGNUM Военно-морской флот России планирует в 2022 году включить в боевой состав малое гидрографическое судно (МГС) «Яков Лапушкин», сообщает 10 апреля пресс-служба ВМФ.

Судно проекта 19 910 строится в городе Рыбинск Ярославской области на судостроительном заводе «Вымпел».

"Планируется, что МГС «Яков Лапушкин» войдет в состав Балтийского флота», — указано в сообщении пресс-службы флота.

Малое гидрографическое судно, названное в честь начальника гидрографического управления ВМФ во время Великой отечественной войны контр-адмирала Якова Лапушкина, будет способно выполнять задачи по гидрографическим исследованиям на удалении свыше 3 000 миль от базы.

Кроме того, конструкция его корпуса позволит выполнять задачи в сложной ледовой обстановке.

Справка ИА REGNUM: основными задачами малых гидрографических судов (МГС) проекта 19 910 являются площадная съемка рельефа дна; постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков; обслуживание берегового навигационного оборудования.

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