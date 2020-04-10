Лондон, , 14:12 — REGNUM Машины Mini 2020 модельного года будут продаваться с механической коробкой передач. Об этом сообщает издание SpeedMe.

Ранее в машинах Mini 2020 года выпуска была доступна только автоматическая трансмиссия — это связано с трудностями, с которыми автокомпания сталкивается при прохождении сертификации для автомобилей с «механикой». Теперь эта ситуация изменится.

С механической коробкой передач будут выпускаться базовые версии Mini Cooper. Данное авто имеет 134-сильный 1,5-литровый движок. Такая комплектация будет у купе, кабриолета и четырехдверки.

Также «механика» будет работать на Mini Cooper S следующего модельного года. Механическая трансмиссия будет сочетаться с турбированным двигателем V4 объёмом два литра и производительностью 189 «лошадей».

Кроме того, «механика» появится в моделях JCW Clubman и JCW Countryman с топовым агрегатом производительностью 301 л. с.

Ранее глава отдела коммуникаций компании Mini Андреас Лампка заявил, что специалисты автопредприятия могут разработать спортивный автомобиль со средним расположением двигателя.

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