Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Построенная для тюнинг-выставки SEMA Show в 2019 году модернизированная версия Ferrari F12 Berlinetta выставлена на продажу. Информация об авто размещена на онлайн-площадке eBay.

Отмечается, что над автомобилем работали специалисты из американского ателье Creative Bespoke. Они оснастили авто аэродинамическим обвесом из углеволокна. Модель имеет не только расширенные колесные арки, но и новый передний бампер и расширенный сплиттер.

Также тюнеры установили на автомобиль новый капот, карбоновые вставки за передними колесами, а также огромное антикрыло.

В движение автомобиль приводит модернизированный безнаддувный агрегат V12 рабочим объёмом 6,3 л. Мощность движка составляет 800 «лошадей». Мотор сочетается с 7-скоростной трансмиссией с двойным сцеплением и с задним приводом.

Отдельно стоит отметить, что выхлопная система была заменена на более производительную. Автопроизводитель установил даунпайпы, коллекторы, X-образные трубы.

Владелец оценил авто в 329 800 долларов (около 24,5 млн рублей).

Ранее стало известно, что в октябре 2020 года Sotheby’s выставит на торги Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato (перевод — затаившаяся змея), называемую «самой американской» Alfa Romeo. Эта модель входит в коллекцию The Elkhart Collection, 240 машин из которой также будут выставлены на торги.

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