Сувон, Южная Корея, , 13:36 — REGNUM Новые процессоры Exynos специально для мобильных платформ Google проектирует компания Samsung. Об этом сообщило сетевое издание 3DNews.

Журналисты сообщили о восьмиядерных чипах, объединяющих по два ядра Cortex-A78 и Cortex-A76, а также четыре ядра Cortex-A55. Тактовые частоты ядер пока не уточняются.

По имеющемся у журналистов данным, в качестве графической подсистемы будет использован перспективный ускоритель ARM Mali MP20 GPU на микроархитектуре Borr, который еще не выпущен. Также специалисты сообщают, что Google применит собственные блоки обработки изображений Visual Core ISP и специализированный нейропроцессорный модуль.

Samsung будет изготавливать чипы по нормам 5-нанометрового техпроцесса. Журналисты сообщают, что официальная презентация новых изделий может состояться до конца текущего года.

Журналисты издания предполагают, что новые решения Exynos будут использованы в следующих версиях смартфонов Google Pixel и прочих устройств под управлением системы Chrome OS.