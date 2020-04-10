Москва, , 13:16 — REGNUM Входящий в госкорпорацию «Ростех» АО «Рособоронэкспорт» поставит в одну в Африку южнее Сахары. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании 10 апреля.

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Как подчеркнул генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, этот контракт стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары.

Уточняется, что иностранному заказчику будут поставлены скоростные штурмовые лодки БК-10 проекта 02450 АО «Концерн «Калашников», который также входит в госкорпорацию «Ростех».

"Скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 предназначена для перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье, огневой поддержки десанта, борьбы с пиратством и терроризмом, оказания помощи терпящим бедствие», — говорится в сообщении компании.

БК-10 способна развить скорость до 40 узлов и плавать на дальность до 400 миль без дозаправки. Лодка, имеющая броневую защиту рубки и броневое лобовое стекло, также обладает высокой огневой мощью — до четырёх пулеметов калибра от 7,62 до 12,7 мм.

«БК-10 превосходит всех ближайших конкурентов на мировом рынке по дальности хода, десантовместимости, а также огневой мощи», ­­— добавил Михеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что заказы других стран на российскую военную технику на будущие периоды превысили объём в $55 млрд. В числе партнёров — около 100 стран мира. При этом в 2019 году зарубежным заказчикам было поставлено российской военной техники на сумму свыше $15 млрд.

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