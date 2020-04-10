Лондон, , 13:23 — REGNUM Британский умелец Дейв Джонс разработал комплект обвеса, дающий возможность сделать из Toyota Celica шестого поколения Aston Martin DB9. Об этом сообщается на сайте CarAkoom.

Стоимость обвеса без авто создатель оценил в £1,995,95 (около 180 тыс. рублей). За эту цену покупатель получит 14 основных элементов комплекта: капот, двери, передний бампер с радиаторной решёткой, крылья, специальные накладки на пороги, а также заднюю панель крыши, диффузор и крышку багажника.

Джонс подчеркнул, что обвес создан из тяжелого стекловолокна, отлитого на основе матриц, которые изготовлены из оригинальных панелей DB9.

По заверению создателя обвеса, новые элементы могут подходят для Toyota Celica T200 выпущенных в период с 1993 по 1999 года.

Ранее стало известно, что у компании Aston Martin, несмотря на инвестиции канадского миллиардера Лоуренса Стролла в размере 536 млн фунтов стерлингов (около 50,7 трлн рублей), может не хватить оборотного капитала. Причиной этого является пандемия коронавируса.

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