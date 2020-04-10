Редмонд, США, , 13:07 — REGNUM Энтузиаст модифицировал одну из библиотек Windows 10 и обнаружил скрытый раздел в меню «Параметры». Об этом сообщил портал Windows Central.

Недоступный еще ни в одной сборке Windows пункт меню называется «Что нового» и отображается разделе «Обновления и безопасность».

По мнению журналистов издания, это меню позволит пользователям упростить знакомство с новыми функциями очередных редакций операционной системы.

Как обнаружил пользователь, модифицировав библиотеку SettingsHandlers.dll., в новом меню будет содержаться информация о функционале недавно появившихся приложений OneDrive Files on Demand, Your Phone и других.