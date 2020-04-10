Сеул, , 12:58 — REGNUM Южнокорейская автокомпания KIA провела премьеру обновлённой версии модели K9 с расширенным набором опций. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Отмечается, что новая версия седана стала теперь еще более роскошной и технологичной. Интерьер авто выполнена из дорогой кожи светло-коричневого цвета. Также автопроизводители оснастили машину функцией голосового управления, с помощью которой теперь можно открывать и закрывать люк, окна, багажник, а также управлять электроподогревом кресел и климат-контролем.

Покупатели могут самостоятельно подобрать под себя некоторые опции, тем самым оптимизировав стоимость модели.

Линейка двигателей модели состоит из трех агрегатов: моторов объёмами 3,3 л и 3,8 л, а также премиального пятилитрового движка.

Базовая комплектация новинки Platinum 3,8L будет предложена покупателям за 54,37 млн вон (около 3,37 млн рублей), а цена топовой версии Quantum 5,0L составит 92,3 млн вон (5,72 млн рублей).

Ранее компания KIA Motors получила две премии World Car Awards (WCA). Одна из наград была присуждена электрокару Telluride в категории «Всемирный автомобиль года», а электромобиль Soul получил награды в номинации «World Urban Car».

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