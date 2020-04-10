Сан-Хосе, США, , 12:48 — REGNUM Копии отпечатков пальцев гарантированно обеспечат доступ к большинству современных гаджетов со сканерами отпечатков. Результаты такого исследования опубликовали специалисты компании Cisco Talos в блоге компании.

Отпечатки пальцев сотрудники получали тремя различными способами. Одним из них было взятие реального отпечатка, что вполне возможно, если «жертва» преступления находится в бессознательном или нетрезвом состоянии. В другом случае отпечаток получили с помощью сканера отпечатков, который можно взломать. Третьим вариантом стало получение отпечатка с бытового предмета — бокала.

Затем исследователи полученное двумерное изображение отпечатка пальца переводили в трехмерный вид. После этого они печатали на 3D-принтере отливочные формы и изготавливали копии из полимеров с добавлением графита или алюминиевого порошка для увеличения электропроводности.

Бюджет исследования специалисты специально ограничили двумя тысячами долларов, чтобы доказать возможность получения недорогой копии отпечатков пальцев, способной при этом обмануть сканеры гаджетов.

Исследователи взяли для эксперимента планшет iPad, дверной замок со считывателем отпечатков и две USB-флешки. Устройства были оснащены датчики различных типов: емкостным, оптическим и ультразвуковым.

В итоге, после проведения эксперимента, в 80% попыток устройства удалось разблокировать искусственным силиконовым пальцем с копией отпечатков.