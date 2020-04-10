Редмонд, США, , 12:11 — REGNUM Руководитель сервиса Microsoft 365 Джаред Спатаро заявил, что после пандемии коронавирусной инфекции формат работы и учебы навсегда изменится. Своим мнением он поделился 9 апреля с изданием The Verge.

Спатаро сообщил, что в марте, когда во многих странах были введены карантинные меры, аудитория коммуникационной службы Microsoft Teams всего за неделю выросла более чем на треть и достигла 44 миллионов, продолжая расширяться «огромными темпами». Он добавил, что в разных странах растет спрос на мессенджеры, системы управления проектами, голосовые и видеочаты.

Глава Microsoft 365 считает, что всплеск интереса к онлайн-сервисам, вызванный вынужденным социальным дистанцированием, очень быстро изменит рабочие привычки людей. В качестве примера он привел Китай и Сингапур, где после отмены многих ограничительных мер люди не торопятся возвращаться в офисы.

«От этого уже никуда не деться», — подчеркнул он. По его мнению, даже после окончания пандемии, новая норма работы уже никогда не вернется к прежним правилам.